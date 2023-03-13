44 yıllık esaretin ardından öldü

Kıska isimli orkanın (katil balina) son 44 yılı esaret içinde geçen 47 yıllık hayatı sonlandı. Kanada'nın Niagara Şelaleleri bölgesindeki Marineland ismli hayvanat bahçesi ve eğlence parkı, Kiska'nın bakteriyel enfeksiyondan öldüğünü açıkladı. İzlanda'da Free Willy (Özgür Willy) filminde oynayan Keiko ile birlikte 1979'da yakalanıp esir alınan Kiska, 2011'den beri ise tecrit halindeydi. Dünyanın en yalnız balinası olarak anılan Kiska'nın daha önce yalnız tutulduğu tankın içinde defalarca kafasını duvara vurarak intihar etmeye çalışmasının görüntüleri sızdırılmıştı. Kiska, yavrusunun daha 5 yaşına gelmeden ölümüne de tanıklık etti.