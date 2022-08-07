Yine çocuk ve kadınları katletti

Dünya, yine İsrail'in "terör hedefleri" diyerek Filistinli çocuklara ve sivillere yönelik katliamına tanık oluyor. İşgalci güçler, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların üçüncü gününde de sivilleri hedef aldı. İsrail ordusu, Refah bölgesindeki bir binayı vurdu. Eş-Şaut mülteci kampına yönelik saldırıda bina enkaza dönerken molozların arasında14 yaşında bir erkek çocuğu ve iki kadın olmak üzere hayatını kaybeden 7 kişiye ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi. Yaralı sayısı ise 253'e yükseldi. Sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğunu, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı. Çok fazla tıbbi ekipman sıkıntısı olduğunu ifade eden Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, tıbbi malzeme desteği talep etti.İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz ise "Operasyon gerektiği sürece devam edecek. Ordu, Şin Bet ve güvenlik güçleri, biz barışı yeniden sağlayana kadar devam edecek" dedi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Gazze Şeridi'ne "savaş uçakları, hava araçları, tank ve zırhlı birliklerle" saldırıların devam ettiği belirtildi.İSRAİL güçlerinin Gazze'ye saldırıları sürerken Fanatik Yahudiler de Mescid-i Aksa baskın düzenledi. Dün sabah saatlerinde Aksa'ya giren İsrail polisi, avluda bulunan Müslümanları zorla uzaklaştırdı. Aksa'nın kapılarında demir barikatlar kurarak Müslümanların girişi engellendi.İSRAIL'IN Gazze Şeridinin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda 3 İslami Cihad lideri öldürüldü. Kudüs Tugaylarından yapılan açıklamada, saldırıda İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur ile Ziyad el- Mudallal ve Rifat Şeyh el-Eyd'in "şehit" edildiği belirtildi.BİRLEŞMIŞ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Filistin'in talebi üzerine, İsrail'in saldırılarını görüşmek üzere bugün toplanacak. Filistin'in BM Temsilcisi Riyad Mansur, BMGK'nın İsrail'in saldırılarına dair kapalı bir oturum gerçekleştirileceğini kaydetti.BAŞTA batı dünyası olmak üzere çok sayıda uluslararası etkin kuruluş İsrail'in katliamlarını yine sadece kınadı. Fransa artan gerilimden endişe duyduklarını bildirirken İtalya taraflara itidal çağrısı yaptı. Kuveyt, Bahreyn, Umman, BAE, Fas ve Lübnan ise saldırıları kınadı.