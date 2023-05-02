Yoğun gündemde Afrika diplomasisi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, 4 Mayıs'a kadar Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Afrika Birliği makamlarıyla görüşmelerde bulunmak üzere Addis Ababa'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Büyükelçi Akçapar'ın, Etiyopya makamlarıyla gerçekleştireceği görüşmelerde Sudan'daki vatandaşların Etiyopya üzerinden gerçekleştirilen tahliye işlemlerinin görüşülmesi, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.Afrika Birliği makamlarıyla yapılacak görüşmelerde III. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nde alınan kararlar ve ortak projelerde gelinen aşama gözden geçirilecek. Ayrıca, kıtada barış ve istikrarın tesisi çabalarında Afrika Birliği'yle işbirliği imkânlar da değerlendirilecek.