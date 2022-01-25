Yoğun kar yağışı Yunanistan’ı da vurdu! Otobanda mahsur kaldılar

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis, yaptığı açıklamada "Dün tüm gece, sivil savunma, polis, silahlı kuvvetler, itfaiye ekipleri ve gönüllülerin çabasıyla Attiki otobanında mahsur kalan yaklaşık 3 bin 500 vatandaşımızı ve 1800 aracı çok zor şartlar altında kademeli olarak kurtardık." diye konuştu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtfaiye, polis ve silahlı kuvvetlere bağlı ekiplerin gece mahsur kalanlara su, yiyecek ve battaniye dağıttığını belirten Stilyanidis, "Bu çaba, mahsur kalan tüm sürücü ve vatandaşlarımızın kurtarılması için bugün de devam ediyor." dedi.