Yoksul ülkelerin umudu Türkiye oldu! Tahıl koridoruyla 30.3 milyon ton tahıl taşındı

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı ve Tahıl Koridoru Koordinatörü Dr. Yusuf Karakaş, KKTC'de Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Kongre ve Sergisi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna krizi öncesinde bu iki ülkenin de tahıl ihracatçıları konumunda olduğunu belirterek, "Savaştan önce ayçiçek yağı ithalatımızın yüzde 75'i Rusya'dan, yüzde 3'ü Ukrayna'dan gerçekleştirilmiştir. Buğday ithalatımızın yüzde 65'ini Rusya'dan, yüzde 10'unu Ukrayna'dan alıyorduk. Yani bu iki ülke bizim için de tahılın ithal edilmesi konusunda önemli ülkelerdi. Sözkonusu ülkeler şu an saf dışı kalırsa alternatifleri Kanada, Arjantin gibi uzak ülkeler olacak; bu durumda lojistik maliyetleri artacak, sadece büyük montanlarda ticaret yapmak zorunda kalınacak ve zaman maliyeti ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla küresel tedarik zincirinde bozulmalar yaşanabilecektir" dedi.

953 GEMİ İLE 30.3 MİLYON TON TAHIL TAŞINDI

Tahıl koridoru kapsamında bugüne kadar 953 gemiyle 30.3 milyon ton tahıl taşındığını ifade eden Karakaş, taşınan tahılların yüzde 50'sinin mısır, yüzde 27'sinin buğday, yüzde 6'sının da ayçiçek küspesi olduğunu söyledi. Karakaş, "Konu hakkında bir Amerikalı yetkilinin verdiği beyanatta, taşınan tahıl miktarının 16 milyar 800 milyon adet ekmeğe denk geldiği ifade edilmiş; gıda güvenliği kapsamındaki katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür edilmiştir" dedi.

Türkiye'nin tahıl koridoru hayata geçtiğinden bu yana taşınan tahılın yüzde 11.87'sini aldığını, geri kalan kısmın dünyanın farklı bölgelerine gönderildiğini belirten Karakaş, "Tahıl koridoru özellikle dünyanın yoksul ülkeleri için ciddi bir anlam ifade ediyor. Bu süreç devreye girmeseydi, küresel gıda enflasyonu ortaya çıkabilir, ciddi bir gıda krizi ve bazı bölgelerde açlık yaşanabilirdi. Şu an için en çok yüzde 23 ile Çin'e ürün sevkiyatı oldu, yüzde 18 ile İspanya'ya ardından yüzde 11.87 ile Türkiye'ye sevkiyat gerçekleştirildi. Türkiye'ye toplam 222 gemi ulaştı, 420 gemi de Türkiye çıkışlı olarak tahıl koridorunu kullandı. Tahıl koridoru geçtiğimiz günlerde 18 Temmuz 2023'e kadar üçüncü kez uzatıldı" diye konuştu.