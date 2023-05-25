Yoksul ülkelerin umudu Türkiye oldu! Tahıl koridoruyla 30.3 milyon ton tahıl taşındı

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı ve Tahıl Koridoru Koordinatörü Dr. Yusuf Karakaş, KKTC'de Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Kongre ve Sergisi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna krizi öncesinde bu iki ülkenin de tahıl ihracatçıları konumunda olduğunu belirterek, "Savaştan önce ayçiçek yağı ithalatımızın yüzde 75'i Rusya'dan, yüzde 3'ü Ukrayna'dan gerçekleştirilmiştir. Buğday ithalatımızın yüzde 65'ini Rusya'dan, yüzde 10'unu Ukrayna'dan alıyorduk. Yani bu iki ülke bizim için de tahılın ithal edilmesi konusunda önemli ülkelerdi. Sözkonusu ülkeler şu an saf dışı kalırsa alternatifleri Kanada, Arjantin gibi uzak ülkeler olacak; bu durumda lojistik maliyetleri artacak, sadece büyük montanlarda ticaret yapmak zorunda kalınacak ve zaman maliyeti ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla küresel tedarik zincirinde bozulmalar yaşanabilecektir" dedi.
953 GEMİ İLE 30.3 MİLYON TON TAHIL TAŞINDI
Tahıl koridoru kapsamında bugüne kadar 953 gemiyle 30.3 milyon ton tahıl taşındığını ifade eden Karakaş, taşınan tahılların yüzde 50'sinin mısır, yüzde 27'sinin buğday, yüzde 6'sının da ayçiçek küspesi olduğunu söyledi. Karakaş, "Konu hakkında bir Amerikalı yetkilinin verdiği beyanatta, taşınan tahıl miktarının 16 milyar 800 milyon adet ekmeğe denk geldiği ifade edilmiş; gıda güvenliği kapsamındaki katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür edilmiştir" dedi.
Türkiye'nin tahıl koridoru hayata geçtiğinden bu yana taşınan tahılın yüzde 11.87'sini aldığını, geri kalan kısmın dünyanın farklı bölgelerine gönderildiğini belirten Karakaş, "Tahıl koridoru özellikle dünyanın yoksul ülkeleri için ciddi bir anlam ifade ediyor. Bu süreç devreye girmeseydi, küresel gıda enflasyonu ortaya çıkabilir, ciddi bir gıda krizi ve bazı bölgelerde açlık yaşanabilirdi. Şu an için en çok yüzde 23 ile Çin'e ürün sevkiyatı oldu, yüzde 18 ile İspanya'ya ardından yüzde 11.87 ile Türkiye'ye sevkiyat gerçekleştirildi. Türkiye'ye toplam 222 gemi ulaştı, 420 gemi de Türkiye çıkışlı olarak tahıl koridorunu kullandı. Tahıl koridoru geçtiğimiz günlerde 18 Temmuz 2023'e kadar üçüncü kez uzatıldı" diye konuştu.
GEMİLERİMİZ UKRAYNA LİMANLARINDA
Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında bölgede mahsur kalan 411 TIR'ın Türkiye'ye tahliyesini gerçekleştirdiklerini anlatan Karakaş, "Savaşın ilk anlarında Rusya ve Ukrayna limanlarında 53 gemimiz vardı. 41 geminin farklı zamanlarda Türkiye'ye ulaşmasını sağladık. 9 gemiyi Ukrayna limanlarından tahliye ettik, diğerleri Rus limanlarındaydı. Kalan gemilerin Türkiye'ye intikali konusunda gerekli planlamaları yaptık. Çok kısa bir süre içerisinde duyuracağız ve geride kalan gemilerin buraya gelişiyle birlikte ilgili süreçleri tamamlamış olacağız" dedi.
GEMİLER İÇİN TEYAKKUZA GEÇİLDİ
Türkiye, Ukrayna limanlarında kalan Türk sahipli gemiler için de teyakkuza geçti. Ukrayna limanlarında süren çatışmalar nedeniyle Türk sahipli gemiler halihazırda bölgede beklerken, gemilerin durumu Ticaret Bakanlığı ve Müşterek Komuta Merkezi tarafından sürekli takip ediliyor. Söz konusu gemilerin önümüzdeki 5-10 gün içerisinde Türkiye'ye getirileceği ifade ediliyor.
TAHIL KORİDORU İLE TAŞINAN TAHIL 30 MİLYON TONU AŞTI
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan ve 42 haftadır açık olan tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarı 30.3 milyon tona ulaştı. Bu yılın ocak ayında tahıl koridorundan 3 milyon ton, şubatta 3.3 milyon ton, martta 2.9 milyon ton, nisanda 2.7 milyon ton, mayıs ayında (15 mayısa kadar) ise 973 bin ton tahıl taşındı.
Tahıl koridorundan en fazla faydalanan ülkeler sırasıyla 7 milyon ton ile Çin, 5.4 milyon ton ile İspanya, 3.1 milyon ton ile Türkiye, 2 milyon ton ile İtalya, 1.8 milyon ton ile Hollanda, 1.3 milyon ton ile Mısır oldu.