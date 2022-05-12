Giriş Tarihi: 12.5.2022 10:05 Son Güncelleme: 12.5.2022 10:15

Yolcu uçağında dehşet: Alev alev yandı AA

Çin'de bir yolcu uçağı kalkış sırasında alev alev yandı. Uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken 40 yolcunun yaralandığı öğrenildi. Dehşet anları böyle görüntülendi...

Çin'in batısındaki Çongçing şehrinde yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı. Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Tibet Havayollarına ait, Çongçing-Nyingçi seferini yapan "9833" sefer sayılı uçakta, Ciangbey Uluslararası Havalimanından kalkışı sırasında, yangın çıktı. Çin’de 122 kişiyi taşıyan uçak pistte alev aldı! Panik anları kamerada | Video 40 YOLCU YARALANDI Pistten çıkan uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken hafif yaralanan 40'tan fazla yolcu hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanındaki yolcu ve kargo seferleri normale döndü.