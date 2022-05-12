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Giriş Tarihi: 12.5.2022 10:05 Son Güncelleme: 12.5.2022 10:15

Yolcu uçağında dehşet: Alev alev yandı

AA
Yolcu uçağında dehşet: Alev alev yandı

Çin'de bir yolcu uçağı kalkış sırasında alev alev yandı. Uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken 40 yolcunun yaralandığı öğrenildi. Dehşet anları böyle görüntülendi...

Çin'in batısındaki Çongçing şehrinde yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı. Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Tibet Havayollarına ait, Çongçing-Nyingçi seferini yapan "9833" sefer sayılı uçakta, Ciangbey Uluslararası Havalimanından kalkışı sırasında, yangın çıktı.

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40 YOLCU YARALANDI

Pistten çıkan uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken hafif yaralanan 40'tan fazla yolcu hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanındaki yolcu ve kargo seferleri normale döndü.

Kazanın sebebi araştırılıyor Çin'de Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında düşmüştü. Kazada uçaktaki 123 yolcu ve 9 mürettebat yaşamını yitirmişti.

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Yolcu uçağında dehşet: Alev alev yandı
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