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Haberler Dünya Haberleri Yoldan çıkan tır mangal partisini kana buladı: 6 ölü, 7 yaralı
Giriş Tarihi: 28.8.2022 15:09 Son Güncelleme: 28.8.2022 15:09

Yoldan çıkan tır mangal partisini kana buladı: 6 ölü, 7 yaralı

AA
Yoldan çıkan tır mangal partisini kana buladı: 6 ölü, 7 yaralı

Hollanda'da yoldan çıkan tırın mangal partisinde bulunan bir kalabalığa çarptı. Kaza sonucunda 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hollanda Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Nieuw-Beijerland köyündeki Zuidzijdsedijk yolunda bir tırın yoldan çıktığı ve olay yerinde bulunan mahallede düzenlenen mangal partisindeki kalabalığa daldığı ifade edildi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Kazanın nedeninin henüz belli olmadığı aktarılan açıklamada, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün "ölümcül bir trafik kazasına neden olmaktan" gözaltına alındığı kaydedildi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Açıklamada ayrıca sürücünün kaza esnasında alkollü olmadığı bilgisi paylaşıldı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, olay yerinde incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

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Yoldan çıkan tır mangal partisini kana buladı: 6 ölü, 7 yaralı
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