Yoldan çıkan tır mangal partisini kana buladı: 6 ölü, 7 yaralı

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Kazanın nedeninin henüz belli olmadığı aktarılan açıklamada, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün "ölümcül bir trafik kazasına neden olmaktan" gözaltına alındığı kaydedildi.