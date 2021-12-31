Yolsuzlukla suçlanıyordu... Güney Kore eski Devlet Başkanı hakkında karar verildi

Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından hüküm giyen ve 22 yıllık hapis cezasını çekmek üzere 2017'den bu yana tutuklu bulunan 69 yaşındaki Güney Kore eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, hükümetin, ulusal birliği güçlendirmeye yardımcı olacağı gerekçesiyle çıkarılan aftan Park'ın da faydalanacağını açıklaması üzerine bugün serbest bırakıldı.

KARARI PROTESTO EDENLER OLDU

Af kararının ardından Park'ın avukatı, Eski başkanın, hükümet yönetiminde olan Moon Jae-in'e af kararı için teşekkür ettiğini ve zor bir karar verdiğini söylediğini iletti. Af kararının ardından Park destekçileri ve muhalif düşüneneler olarak halk ikiye bölündü. Park'ın serbest kalmasını isteyenler, eski başkanı çiçeklerle karşılarken diğer gruplar ise kararı protesto etti.