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Giriş Tarihi: 11.11.2021 13:49 Son Güncelleme: 11.11.2021 14:20

YouTube videolarında beğenmeme (Dislike) sayıları görülmeyecek! Popüler platform uygulamaya başladı

YouTube videolarında beğenmeme Dislike sayıları görülmeyecek! Popüler platform uygulamaya başladı

Bu senenin başlarında YouTube, videolardaki beğenmeme (Dislike) sayılarını gizlemeyi test etmeye başlamıştı. YouTube'un amacı kullanıcıların, video içerik oluşturuculara yönelik beğenmeme saldırılarını engellemekti. Temmuz ayında yapılan analizden sonra beğenmeme sayılarında düşüş olduğu tespit edildi. YouTube şimdi beğenmeme sayılarını tüm videolarda gizlemek için harekete geçti.

Videolardaki Dislike düğmesi hiçbir yere gitmiyor, yani kaldırılmıyor. Bununla birlikte kullanıcılar herhangi bir videoyu kötü bulduysa, sevmediyse beğenmeyebilir. YouTube sadece Dislike sayısını gizleyecek. Sadece kanal sahipleri yani içerik oluşturucular YouTube Studio'dan beğenmeme sayısını görebilecek.

YouTube yaptığı açıklamada, kapsayıcı ve saygın bir ortam yaratmak, içerik oluşturucuların başarılı olması, kendilerini ifade etmesi, sanal tacizden korunmaları ve güvende hissetmeleri için böyle bir karar aldığını belirtti. Şirket Dislike sayısının gizlenmesini genel olarak platformu korumak için atılan birkaç adımdan biri olduğunu vurguladı.

Bazı eleştirmenler YouTube'un bu kararına karşı çıktı ve beğenmeme sayısının bir videonun izlenmeye değer olup olmadığına yönelik kullanıcıları etkilediğini ileri sürdü. Fakat YouTube yetkilileri beğenmeme sayısının, video izlenme sayısında gözle görülebilir şekilde etkilemediğini savundu. Bu konuda detaylı bir araştırma yaptıklarının da altını çizdi.

YouTube'te şu anda en çok Dislike alan video YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind videosu. 3 milyon beğenme, 19 milyon beğenmeme sayısına sahip. Fakat bu sayıların gizli kalması çok uzun sürmeyecek. Çünkü YouTube aldığı kararı kademeli olarak uygulamaya başladı.

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YouTube videolarında beğenmeme (Dislike) sayıları görülmeyecek! Popüler platform uygulamaya başladı
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