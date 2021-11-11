YouTube videolarında beğenmeme (Dislike) sayıları görülmeyecek! Popüler platform uygulamaya başladı

YouTube yaptığı açıklamada, kapsayıcı ve saygın bir ortam yaratmak, içerik oluşturucuların başarılı olması, kendilerini ifade etmesi, sanal tacizden korunmaları ve güvende hissetmeleri için böyle bir karar aldığını belirtti. Şirket Dislike sayısının gizlenmesini genel olarak platformu korumak için atılan birkaç adımdan biri olduğunu vurguladı.