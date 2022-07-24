YPG/ PKK Afrin’dekı briket evleri vurdu

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan terör örgütü YPG/ PKK, sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor. Terör örgütü YPG/ PKK, askeri muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere roket saldırısı düzenledi. Terör saldırısı soncu 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Olay yerinde 3 briket ev yıkılırken, bölgedeki siviller enkaz kaldırma çalışması başlattı. YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.