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Giriş Tarihi: 25.7.2022

YPG/ PKK Afrin’dekı briket evleri vurdu

YPG/ PKK Afrin’dekı briket evleri vurdu
Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan terör örgütü YPG/ PKK, sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor. Terör örgütü YPG/ PKK, askeri muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere roket saldırısı düzenledi. Terör saldırısı soncu 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Olay yerinde 3 briket ev yıkılırken, bölgedeki siviller enkaz kaldırma çalışması başlattı. YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.
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YPG/ PKK Afrin’dekı briket evleri vurdu
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