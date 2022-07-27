YPG/PKK terör batağına çevirdi! Terör saldırılarında liman olarak kullanıyorlar

Tel Rıfat'ı terör yuvasına dönüştüren YPG/PKK, ülkenin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki güvenli bölgelere tehdidini sürdürüyor.

Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 6 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyor.

ABD ve Rusya'nın vaatlerine rağmen ilçeden çekilmeyen YPG/PKK'lı teröristler, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sahasındaki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Teröristler söz konusu saldırılarında Tel Rıfat ilçe merkeziyle Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor.

YPG/PKK, saldırılarında özellikle hastane, okul ve kalabalık sivil yerleşimleri hedef alarak 2016'dan bu yana yüzlerce sivilin ölümüne sebep oldu.

BRİKET EVLERE DE SALDIRDILAR

Tel Rıfat ve cephe hatlarını tünel ağlarıyla saran teröristler, son dönemde Azez ve Mare'deki muhaliflerin cephe hatlarına sızma girişiminde bulunuyor.

Mare'deki cephe hattına dün ve önceki gün saldırı girişiminde bulunan teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) ile çatışarak ağır kayıplar verdi.

Teröristlerin, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesine 25 Temmuz'da düzenlediği roket saldırısında 1 sivil hayatını kaybetmişti.

YPG/PKK'lı teröristler, 24 Temmuz'da da Afrin'in kuzeyindeki Kefer Cenne ve güneyindeki Anab köyünde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere roket saldırısı gerçekleştirmişti. Terör saldırısı sonucu 1 sivil yaşamını yitirmiş, 3 sivil yaralanmıştı.

KAZDIĞI TÜNELLERİ SALDIRILARINDA KULLANIYOR

Terör örgütü YPG/PKK, Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşimleri işgal etmesinin ardından sivil yerleşimlerde ve cephe hatlarında hedef alınmadan kolayca hareket edebilmek için tünel kazma çalışmaları başlattı.

YPG/PKK'lı teröristler, Tel Rıfat'ta kazdıkları tünelleri hava saldırılarından korunmak ve cephedeki mevzilerine silah taşımak için de kullanırken, tünelin muhtelif giriş-çıkış noktalarından muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere havan ve roket saldırıları düzenleyebiliyor.

YPG/PKK, 2016'da Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.