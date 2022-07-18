YPG/PKK’da harekat paniği: ABD’nin verdiği zırhlı araçlarla yığınak...

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye DEAŞ ile mücadele etmesi amacıyla bu zırhlı araçları verdiği bilinse de PKG/PKK Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kullanılması amacıyla Münbiç bölgesine götürülüyor. ABD'nin verdiği başta ısı güdümlü füzeler olmak üzere roketler, havanlar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli hale getirdiği bölgelerde teröristler tarafından kullanılıyor.

Terör örgütü PKK/YPG sözde kendisini korumak amacıyla ABD'nin verdiği zırhlı araçları ve ABD'nin verdiği ağır silahları Münbiç ve Tel Rıfat bölgesine taşımaya devam ediyor.