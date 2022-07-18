YPG/PKK’da harekat paniği: ABD’nin verdiği zırhlı araçlarla yığınak...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı olası harekatı terör örgütü YPG/PKK'da büyük paniğe neden oldu. Son günlerde terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat ve Münbiç'e terörist ve ağır silah yığınağı yaptığı görüntülendi.
Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ve Münbiç'e düzenlenecek harekat korkusuyla, ABD'nin sözde DEAŞ ile mücadele bahanesiyle verdiği zırhlı araçlarla Münbiç'e terörist ve ağır silah yığınağı yaptığı görüntülendi. Görüntülerde Münbiç bölgesine Rakka tarafından çok sayıda ağır silah, Doçka, uçaksavar ve silah yüklü araçlar ve terörist götürüldüğü görüldü.
Tapka-Münbiç yolunda bölgedeki siviller tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler arasında teröristlerin ABD'nin verdiği zırhlı araçların da aralarında bulunduğu çok sayıda araç eşliğinde üzerinde teröristlerin ve ağır silahların bulunduğu araçlarla Münbiç bölgesine giriş yaptığı görülüyor.
ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye DEAŞ ile mücadele etmesi amacıyla bu zırhlı araçları verdiği bilinse de PKG/PKK Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kullanılması amacıyla Münbiç bölgesine götürülüyor. ABD'nin verdiği başta ısı güdümlü füzeler olmak üzere roketler, havanlar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli hale getirdiği bölgelerde teröristler tarafından kullanılıyor.
Terör örgütü PKK/YPG sözde kendisini korumak amacıyla ABD'nin verdiği zırhlı araçları ve ABD'nin verdiği ağır silahları Münbiç ve Tel Rıfat bölgesine taşımaya devam ediyor.