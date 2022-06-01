Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri YPG/PKK'lı teröristler Cerablus'ta sivil araca saldırdı: 3 sivil yaralandı
Giriş Tarihi: 1.6.2022 16:09

YPG/PKK'lı teröristler Cerablus'ta sivil araca saldırdı: 3 sivil yaralandı

AA
YPG/PKK’lı teröristler Cerablus’ta sivil araca saldırdı: 3 sivil yaralandı

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerin, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus'ta bir araca saldırması sonucu 3 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinin güney kırsalında seyir halindeki sivil bir araç, Münbiç'te varlığını sürdüren YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısına maruz kaldı.

3 SİVİL YARALANDI

Cerablus Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ısı güdümlü füzeyle düzenlenen terör saldırısında araçtaki 3 sivil yaralandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ OBÜS ATIŞLARIYLA HEDEF ALINDI

Yaralılar Cerablus Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de terör örgütü mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
YPG/PKK'lı teröristler Cerablus'ta sivil araca saldırdı: 3 sivil yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA