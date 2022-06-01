YPG/PKK’lı teröristler Cerablus’ta sivil araca saldırdı: 3 sivil yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinin güney kırsalında seyir halindeki sivil bir araç, Münbiç'te varlığını sürdüren YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısına maruz kaldı.
3 SİVİL YARALANDI
Cerablus Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ısı güdümlü füzeyle düzenlenen terör saldırısında araçtaki 3 sivil yaralandı.
TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ OBÜS ATIŞLARIYLA HEDEF ALINDI
Yaralılar Cerablus Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de terör örgütü mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.