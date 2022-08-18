YPG/PKK’nın ABD ile kirli petrol oyunu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu zengin petrol sahalarına sahip Haseke ilindeki halkı yakıttan mahrum bırakıyor. Bölge halkı yakıtın kaçırılması nedeniyle krizin yaşandığını düşünüyor. Suriye petrol kaynaklarının yüzde 90'ına ipotek koyan YPG/PKK'lı teröristler, işgalinde tuttuğu bölgelerde yaşayan halkı mahrum bırakıyor. ABD'nin "ortağı" terör örgütü YPG/PKK, hem rejime petrol satarak hem de ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alan isimlerle ticaret yaparak ABD yasalarını ihlal ediyor.