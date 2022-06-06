Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SMO, YPG/PKK'nın sızma girişimini engelledi
Giriş Tarihi: 6.6.2022 10:49 Son Güncelleme: 6.6.2022 11:46

SMO, YPG/PKK'nın sızma girişimini engelledi

AA
SMO, YPG/PKK’nın sızma girişimini engelledi

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesi kırsalında varlığını sürdüren bölücü terör örgütü YPG/PKK, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Bab ilçesindeki cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu. SMO unsurlarının ağır silahlarla karşılık vermesi sonucu kayıp veren teröristler, yaklaşık iki saat süren çatışmaların ardından çekilmek zorunda kaldı.

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın doğusundaki Acemi köyünde SMO cephe hattına 00.30 sularında sızma girişiminde bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Bunun üzerine SMO unsurlarının ağır silahlarla karşılık vermesi sonucu kayıp veren teröristler, yaklaşık iki saat süren çatışmaların ardından çekilmek zorunda kaldı.

GÜVENLİ BÖLGELERİ TEHDİT EDİYORLAR

YPG/PKK, işgalindeki Münbiç ilçesinde zaman zaman yaptığı sızma girişimleri ve roket saldırılarıyla ülkenin kuzeyinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri tehdit ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SMO, YPG/PKK'nın sızma girişimini engelledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA