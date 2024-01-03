Yüksek Mahkeme’den Netanyahu’ya soğuk duş

İsrail'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından Mart 2023'te meclisten geçirilen ve başbakanın Yüksek Mahkeme tarafından görevden alınabileceği durumları kısıtlayan tartışmalı yasaya ilişkin itirazları değerlendirerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme heyeti, söz konusu yasanın 5'e karşı 6 oyla bir sonraki genel seçimlerin yapılmasının ardından bir sonraki meclis döneminin başında yürürlüğe girmesine karar verdi. Yüksek Mahkeme kararında, söz konusu yasanın "açıkça kişisel bir değişiklik" olduğunu belirterek, meclisin Temel Yasalar üzerindeki yetkisinin uygunsuz bir şekilde kullandığını ifade etti.



"TÜM YASAMA SÜRECİ, BELİRLİ BİR KİŞİYE MEVCUT BAŞBAKANA FAYDA SAĞLAMAK AMACIYLA YAPILDI"

Yüksek Mahkeme Başkan Vekili Uzi Vogelman yaptığı açıklamada, demokratik ülkelerde yasama organının yasa çıkarırken toplumun genelinin çıkarlarını göz önünde bulundurması ve yasaları belirli bir kişinin yararına olacak şekilde tasarlamaması gerektiğini belirtti.

Söz konusu yasanın hazırlanırken Netanyahu'nun yararının gözetildiğini aktaran Vogelman, "Tüm yasama süreci, belirli bir kişiye mevcut başbakana fayda sağlamak amacıyla yapıldı" ifadelerini kullanarak, bu nedenle mahkemenin söz konusu yasanın son derece kişisel yönü nedeniyle uygulanmasının bir sonraki meclis dönemine kadar ertelenmesi gerektiğine karar verdiğini açıkladı.