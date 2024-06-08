Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yumruklu saldırıya uğramıştı: Görgü tanıkları Danimarka Başbakanı’na yönelik anları anlattı
Giriş Tarihi: 8.6.2024 13:37

Yumruklu saldırıya uğramıştı: Görgü tanıkları Danimarka Başbakanı’na yönelik anları anlattı

Danimarka Başbakanlık Ofisi, dün, Başbakan Mette Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını ve saldırganın gözaltına alındığını açıklamıştı. Görgü tanıklarına göre, saldırgan bir erkek tarafından omzundan sertçe kenara itilen Frederiksen yere düşmedi ve yaralanmadı.

Yumruklu saldırıya uğramıştı: Görgü tanıkları Danimarka Başbakanı’na yönelik anları anlattı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik dün başkent Kopenhag'da düzenlenen saldırıyı anlatan görgü tanıkları, olayda Frederiksen'in yaralanmadığını bildirdi.Kopenhag merkezli BT gazetesine konuşan görgü tanıkları Anna Ravn ve Marie Adrian, bir erkeğin Frederiksen'e doğru yürüdüğünü ve ardından "omzundan sertçe iterek kenara ittiğini" gördüklerini ancak Başbakan'ın yere düşmediğini aktardı.

Olayın meydana geldiği Kultorvet Meydanı'ndaki bir işletmede çalışan Soren Kjaergaard ise BT'ye yaptığı açıklamada, olaydan sonra Frederiksen'i gördüğünü, yüzünde görünür bir yara olmadığını ve hızla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.Kasper Jorgensen isimli bir başka görgü tanığı da Ekstra Bladet gazetesine verdiği demeçte, Frederiksen'in koruma görevlilerinden bir erkek ile bir polis memurunun saldırganı yakaladığını gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, Frederiksen'e saldırmak suçundan gözaltına alınan 39 yaşındaki erkeğin öğle saatlerinde Kopenhag Bölge Mahkemesi'nde ön duruşmaya çıkarılacağını bildirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yumruklu saldırıya uğramıştı: Görgü tanıkları Danimarka Başbakanı’na yönelik anları anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA