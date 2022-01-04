Yunan Bakan Nikos Dendias’ı kimse ciddiye almıyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Ruth Sherman ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna ve Balkanlar'daki durumun yanı sıra Türkiye'yi de şikâyet etmeyi ihmal etmedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Ruth Sherman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Yunan Bakan Dendias, ABD'li Sherman ile Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeleri aldı.
Sosyal medya paylaşımında, Her fırsatta masadan kaçan taraf olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, her fırsatta yaptığı gibi yine Türkiye'yi ABD'li Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman'a şikâyet ettiği de belirtildi.
SUUDİ ARABİSTAN'A DA ŞİKÂYET
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. İki bakanın görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda Dendias, Türkiye'ye yönelik şikâyetlerde bulundu.
Dendias, "Türkiye'nin bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izlediğini" yönünde akla hayale sığmayacak bir iddia ortaya attı.