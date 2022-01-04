Yunan Bakan Nikos Dendias’ı kimse ciddiye almıyor

Sosyal medya paylaşımında, Her fırsatta masadan kaçan taraf olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, her fırsatta yaptığı gibi yine Türkiye'yi ABD'li Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman'a şikâyet ettiği de belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A DA ŞİKÂYET

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. İki bakanın görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda Dendias, Türkiye'ye yönelik şikâyetlerde bulundu.