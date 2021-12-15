Yunan bakandan hadsiz Türkiye çıkışı! Güçlenen ilişkiler rahatsız etti

Türkiye'nin bölgede kurduğu üstünlüğe yönelik duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiren Yunanistan'dan bir kez daha benzer açıklamalar geldi.
Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kritik bir görüşme gerçekleştiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki ülke arasında gelişen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dünyaya duyurmuştu. Türkiye'nin AB ile tam üyelik sürecinin gerekliliğine dikkat çekmesinin ardından ekonomik iş birliğini güçlendiren İspanya'nın Türkiye ile olan yakınlığı, imzalanan anlaşmalarla da belgelenmişti.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN KÜSTAH İFADELER
İki ülke arasında gelişen ilişkiler, özellikle Yunanistan tarafından oldukça yakından takip ediliyordu.
Son olarak İspanya kanadından gelen, Akdeniz bölgesinde Türkiye ile askeri iş birliğine geliştirmeye yönelik açıklamalar, Yunan hükümetini bir kez daha alarma geçirdi.
Avrupa Birliği (AB) ve İş birliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile İspanya'da bir görüşme gerçekleştiren Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu görüşmenin hemen ardından Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
Derinleşen İspanya ve Türkiye ilişkilerine dikkati çeken Dendias, AB üye ülkelerinin, "saldırgan ya da bölgesel istikrarı bozacak eylemler"de kullanılabilecek askeri ekipman ve teknoloji ihraç etmemekle yükümlü olduğunu söyleyerek, Albares'ten İspanya'nın AB çerçevesinde hareket edeceğine dair söz aldığını iddia etti.
Yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Türkiye ile askeri iş birliğini ilerletme isteğinden oldukça endişe duyuyorum." ifadelerini kullanan Dendias, Türkiye'nin bölgedeki istikrarı bozan bir unsur olduğunu söylemesiyle de hadsiz çıkışını sürdürdü.