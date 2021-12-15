Yunan bakandan hadsiz Türkiye çıkışı! Güçlenen ilişkiler rahatsız etti

Türkiye'nin bölgede kurduğu üstünlüğe yönelik duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getiren Yunanistan'dan bir kez daha benzer açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kritik bir görüşme gerçekleştiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki ülke arasında gelişen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dünyaya duyurmuştu. Türkiye'nin AB ile tam üyelik sürecinin gerekliliğine dikkat çekmesinin ardından ekonomik iş birliğini güçlendiren İspanya'nın Türkiye ile olan yakınlığı, imzalanan anlaşmalarla da belgelenmişti.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN KÜSTAH İFADELER

İki ülke arasında gelişen ilişkiler, özellikle Yunanistan tarafından oldukça yakından takip ediliyordu.

Son olarak İspanya kanadından gelen, Akdeniz bölgesinde Türkiye ile askeri iş birliğine geliştirmeye yönelik açıklamalar, Yunan hükümetini bir kez daha alarma geçirdi.