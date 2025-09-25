Yunan Basını: Türkiye masada var biz yokuz

Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği temasların Türkiye'nin uluslararası diplomasi masasında ABD'nin son derece önemli bir muhatabı olduğunu gösterdiğini kaydetti. Haber sitesi in.gr'da, Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yan yana çekilmiş fotoğrafına işaret edildi ve "Trump, Erdoğan'ı kendisine eşit muhatap olarak görürken Atina, Miçotakis'in üstünlük gösterme isteğiyle kendi ulusal söylemini arıyor" ifadesi yer aldı.