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Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:45

Yunan basınından itiraf! "Ankara her defasında başarıyor"

Yunanistan her alanda Türkiye'nin attığı adımları inceliyor. Savunma sanayide attığı adımları tek tek inceleyen Yunanistan bu kez de Türkiye'nin kendi görüşlerini uluslararası alanda anlatmadaki başarısına dikkat çekti. "Ankara her defasında başarıyor" ifadeleri kullanıldı.

AA
Yunan basınından itiraf! Ankara her defasında başarıyor

Yunan basını Türkiye'yi yakın merceğine aldı. Dikkat çeken bir itirafta bulundu. "Ancak Ankara kendi çizgisini, her defasında yeni bir konuyu masaya ekleyerek ortaya koymayı başarıyor." ifadelerini kullandı.

Yunan basınında yer alan yorumda, Türkiye'nin kendi görüşlerini uluslararası alanda anlatmada Yunanistan'a göre daha başarılı olduğu belirtildi.

Kathimerini gazetesinde yayımlanan Vasilis Nedos imzalı yorumda, temel milli görüşlerin uluslararası alanda anlatılması sürecini Yunanistan'ın amatör bir şekilde yönettiği ifade edildi.

Bunun aksine Türkiye'nin, kendi propagandasını biçimlendirirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının uzun süre önce belirlediği yolu izlediği vurgulanan yorumda, Yunanistan'ın ise "kimseye cevap vermeme" üzerine bir taktiği benimsemesi eleştirildi.

Yorumda, Türkiye için "Ancak Ankara kendi çizgisini, her defasında yeni bir konuyu masaya ekleyerek ortaya koymayı başarıyor." ifadesi yer alarak, Türkiye'nin iletişim gücünün Yunanistan'dan daha iyi olduğu belirtildi.

Yunanistan'ın, bilgi yayma mekanizması ve etkili kamu diplomasisi açısından yetersiz olduğu belirtilen yorumda, mevcut gerçekliklerin de Yunanistan tarafından göz ardı edildiği kaydedildi.

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Yunan basınından itiraf! "Ankara her defasında başarıyor"
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