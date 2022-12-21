Yunan basınından itiraf: Türkiye’nin iletişim gücü, bizden daha iyi

Yunan basınında yer alan yorumda, Türkiye'nin kendi görüşlerini uluslararası alanda anlatmada Yunanistan'a göre daha başarılı olduğu belirtildi. Kathimerini gazetesinde yayımlanan Vasilis Nedos imzalı yorumda, temel milli görüşlerin uluslararası alanda anlatılması sürecini Yunanistan'ın amatör bir şekilde yönettiği ifade edildi. Bunun aksine Türkiye'nin, kendi propagandasını biçimlendirirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın uzun süre önce belirlediği yolu izlediği vurgulanan yorumda, Yunanistan'ın ise "kimseye cevap vermeme" üzerine bir taktiği benimsemesi eleştirildi.YUNANISTAN unsurlarınca lastik botlara bindirilerek Türk karasularına geri itilen göçmenler kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 123 düzensiz göçmen, Marmaris, Datça ve Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Mikail ZEYBEK / SABAH