Yunan gazetecinin Türkiye’ye yönelik provokasyon girişimi boşa çıktı! ABD’li sözcüden tokat gibi cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Yunanistan, iki ülke arasındaki sorunu barışçıl yollarla çözmeye çalışan Türkiye'ye karşı düşmanca bir politika izlemeye devam ediyor. Bunun son örneği, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Yunan gazeteci Michail Ignatiou'nun doğrudan Türkiye'yi hedef alan ifadeleri oldu.
TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAYA ÇALIŞTI
Rusya Ukrayna savaşının başladığı tarihten bu yana Türkiye, iki ülke arasında dengeli bir politika izledi ve barış müzakerelerine ev sahipliği yaptı. Yunan gazeteci Ignatiou, basın toplantısında Rusya'ya karşı yaptırım uygulamamasını şikayet etmeye, algı yaparak Türkiye'yi suçlamaya çalıştı.
ABD'Lİ SÖZCÜDEN TOKAT GİBİ TÜRKİYE YANITI
Yunan gazeteci, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın cevabı karşısında adeta şoke oldu. Dışişleri Sözcüsü Ned Price'a "Türkiye gibi ABD ülkelerinin Rusya'ya yaptırımları reddetmesi kabul edilebilir mi? Türkiye hariç diğer müttefikleriniz yaptırımlarınızı takip ediyor. Türkiye gibi ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmesi ABD için kabul edilebilir mi?" sorusunu yönelten Yunan gazetecinin propagandasını ABD'li sözcü bozdu.
"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENDİ"
Price Türkiye'nin krizin çözülmesi yönünde çok önemli bir görev üstlendiğini belirtirken, Türkiye'nin, sorunun diplomatik zeminde çözülmesi için verdiği çabaya değinen Price Türkiye'nin NATO'daki yerinin önemiyle ilgili şunları söyledi:
"Türkiye söz konusu olduğunda, Türkiye önemli bir NATO müttefikidir. Ukrayna halkının desteklenmesi ve Rusya'dan hesap sorulması çabalarına Türkiye önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye bir NATO müttefiğidir. NATO bu konuda çok güçlü açıklamalar yaptı. NATO, çeşitli destek biçimleri konusunda Ukrayna işle çok yakın bir iş birliği içindedir.
Türkler ayrıca diplomatik zeminde bir çözüm için Rusları ve Ukraynalıları bir araya getirmeye çalışan çok önemli bir rolü üstlendiler. Ancak maalesef, ister Türkiye, ister Fransa, ister Almanya, İsrail ya da diğer ülkeler, bugüne kadar üstlenilen çabaların hiçbiri başarılı olamadı. Bu sonuç ülkelerin çabalarının eksikliğinden değil, Rusya Federasyonu, bu çatışmayı sona erdirmek için diplomasiye girişmekte ciddi görünmemesinden kaynaklanıyor."