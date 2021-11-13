Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz

"SEÇİM YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİR DURUMA GETİRMEK İSTİYORLAR"

Açıklamalarına devam eden Tzoumis, Türkiye'nin hamlelerinin arkasındaki amacın, Atina'yı 'iki kötü seçenek' arasında bırakmak olduğunu aktardı ve "Bizi savaş veya bir uzlaşma arasında seçim yapmak zorunda olduğumuz bir duruma getirmek istiyorlar. Bu durum ulusal çıkarlarımıza zarar verebilir. Ankara, beklentileri doğrultusunda ikili anlaşmazlıkların kapsamlı bir şekilde çözülmesi için müzakere masasına gelmemizi istiyor." dedi.

"SİHA'LAR ÖNCELİKLİ SORUNUMUZ"

Türkiye'nin yerli SİHA'larına parantez açan Tzoumis "Türk SİHA'larının faaliyetleriyle ilgilenilmesi konusuna öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu soruna karşı alınacak önlemler ele alınmalı. Yunanistan bu sebeple ABD ve İsrail ile askeri işbirliğini geliştirdi." ifadelerini kullandı.

YUNAN KOMUTANDAN TARİHİ İTİRAF: TÜRKİYE'NİN YERLİ ÜRETİMİYLE ŞU AN BAŞ EDEMİYORUZ

Türkiye ile rekabette en büyük çıkmazlardan birisinin savunma sanayisi olduğunu kaydeden Yunan General, "Ülkemiz için en büyük sorun, kullandığı silah sistemlerinin yüzde 60-65'i yerli üretim olan Türkiye'nin yanında, Yunan savunma sanayisinin pek de parlak bir durumda olmaması" dedi. Tzoumis son olarak Yunan ordusunda, patlak verebilecek herhangi bir olaya karşı bununla mücadele için ayrıntılı talimatlar olduğunu vurguladı.