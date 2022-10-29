Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi

NAFTEMPORİKİ

Yunan Naftemporiki, "Türliye Yüzyılı"ndan saldırgan bir tutumlar bahsetmeyi tercih etti. Başkan Erdoğan'ın verdiği milli mesajların, doğrudan olmasa da dolaylı yollardan Yunanistan'ı hedef aldığını belirten gazete, Türkiye'nin politik, ekonomik ve teknolojik alanlarda yükselen bir güç olmasına yönelik duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Başkan Erdoğan'ın "Osmanlı devletiyle birlikte milletimizi de topyekun tarihe gömmek isteyenler, bu defa, Çanakkale'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar. Bunun yerine en elverişli gördükleri aracı kullanarak Anadolu'yu işgale yeltendiler." ifadeleri de gazetede geniş yer buldu.