Yunanistan Başbakanı Miçotakis göz göre göre yalan söyledi!

YUNAN ZULMÜ BELGELENMİŞTİ

İngiliz medya kuruluşu The Guardian, AB üye devletlerinin, Koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında Avrupa'ya en az 40 bin sığınmacının geçişini engellemek için yasadışı operasyonlar düzenlediğini ve bu yöntemler nedeniyle yaklaşık 2 bin mültecinin direkt veya dolaylı olarak öldüğünü ortaya koymuştu. Sivil toplum ve mülteci insan hakları kuruluşları tarafından derlenen spesifik olay verileriyle birlikte Birleşmiş Milletler (BM) kurumları tarafından yayınlanan raporlara dayanarak yapılan analiz sonucunda, Covid-19 salgını sonrasında mülteci geçişlerinin engellenmesi düzenli hale geldiği ve yöntemlerin 'vahşeti' arttığı belirtilmişti.. Mültecilere yönelik bu acımasız yöntemlerin ise çoğunlukla AB sınır ajansı Frontex tarafından uygulandığı ortaya çıkmıştı.