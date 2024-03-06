Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e balistik füze şoku! 150 metre uzağına düştü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Odesa'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki stratejik şehri Odesa'ya yaptığı ziyarette şoke eden bir gelişme yaşandı.
Ukrayna medyası, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Zelenskiy'nin görüşmesi beklenirken Odesa'da bir patlama olduğunu duyurdu.
Miçotakis’e Odessa’da patlama şoku! 150 metre uzağına balistik füze düştü | Video
Yunan Proto Thema gazetesi, patlamanın Zelenskiy'nin konvoyu yakınlarında gerçekleştiğini ve Miçotakis'in patlamadan etkilenmediğini yazdı. Yunan Bakan Stavros Papastevrou, patlamanın Yunan heyetinden 150 metre uzakta olduğunu ve kimsenin yaralanmadığını söyledi.