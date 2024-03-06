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Giriş Tarihi: 6.3.2024 16:31 Son Güncelleme: 6.3.2024 16:45

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e balistik füze şoku! 150 metre uzağına düştü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna lideri Zelenskiy ile buluşmak üzere Odesa’ya gitti. Gizli seyahatte beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yunan medyası Miçotakis’in konvoyunun 150 metre uzağında bir patlama gerçekleştiğini yazdı.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e balistik füze şoku! 150 metre uzağına düştü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Odesa'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki stratejik şehri Odesa'ya yaptığı ziyarette şoke eden bir gelişme yaşandı.

Ukrayna medyası, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Zelenskiy'nin görüşmesi beklenirken Odesa'da bir patlama olduğunu duyurdu.

Miçotakis’e Odessa’da patlama şoku! 150 metre uzağına balistik füze düştü | Video

Yunan Proto Thema gazetesi, patlamanın Zelenskiy'nin konvoyu yakınlarında gerçekleştiğini ve Miçotakis'in patlamadan etkilenmediğini yazdı. Yunan Bakan Stavros Papastevrou, patlamanın Yunan heyetinden 150 metre uzakta olduğunu ve kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Önceden duyurulmayan seyahati 'acil bir ziyaret' olarak tanımlayan Yunan basını, patlamanın nedeninin Rusya tarafındna atılan bir balistik füze olduğuna yer verdi.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e balistik füze şoku! 150 metre uzağına düştü
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