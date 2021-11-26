Yunanistan basınında Türk düşmanı Alman bakan sevinci: Merkel’den bıkmıştık

Yunan basını, Almanya'da Başbakan Angela Merkel sonrası dönem için kurulacak koalisyon ile ilgili memnuniyetini aktardı. Yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Annalena Baerbock'un oturacak olmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği haberlerde "Türk dostu Merkel'i görmekten bıktık. Türkiye karşıtı Baerbock'un Dışişleri Bakanı olması Yunanistan için çok iyi bir gelişme." ifadeleri yer aldı.