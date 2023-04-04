Yunanistan dehşet veren olay! 12 yaşındaki çocuk önce fuhşa zorlandı sonra bıçaklandı

Yunanistan'da tecavüze uğradığı ve fuhşa zorlandığı ortaya çıkan ve geçen yıl sonunda ülke gündemine oturan 12 yaşındaki kız çocuğu evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Avukatı Aspasia Tarahopulu, Yunan devlet televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada, daha önce de 4-5 kez tehdit edilen 12 yaşındaki kız çocuğu için "Dün birisi evine girmeye çalıştı ve onu bıçakla elinden yaraladı." diye konuştu.

Birkaç gün önce de çocuğun yaşadığı evin camının taş atılarak kırıldığını ifade eden Tarahopulu, "Acı olan şudur ki bu çocuk için hiçbir koruma tedbiri alınmadı." dedi.

Tarahopulu, çocuğun psikolog desteğiyle verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturmanın devam ettiğini belirterek, dosyada küçük kızın annesi dahil 20 kişi hakkında suçlamada bulunduğunu kaydetti.