Giriş Tarihi: 18.11.2021 17:51Son Güncelleme: 18.11.2021 17:56
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü
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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının tatbikat sırasında düştüğü, pilton uçaktan sağ olarak kurtulduğu bildirildi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 Blok 52+ savaş uçağı kaza sonrası kırıma uğradı. Andravida Hava Üssü'nde düşen uçağın pilotu ise kurtulmayı başardı. Öte yandan kazanın eğitim tatbikatları sırasında meydana geldiği aktarıldı.
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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü