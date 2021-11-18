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Giriş Tarihi: 18.11.2021 17:51 Son Güncelleme: 18.11.2021 17:56

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü

Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı düştü

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının tatbikat sırasında düştüğü, pilton uçaktan sağ olarak kurtulduğu bildirildi.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 Blok 52+ savaş uçağı kaza sonrası kırıma uğradı. Andravida Hava Üssü'nde düşen uçağın pilotu ise kurtulmayı başardı. Öte yandan kazanın eğitim tatbikatları sırasında meydana geldiği aktarıldı.

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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü
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