Ülkede en büyük eylem başkent Atina'da düzenlendi. Başkentte sabah saatlerinde toplanan işçi grupları, sendikalar, örgütler ve öğrenci toplulukları, Omonia Meydanı'ndan başlayarak Stadiou Caddesi üzerinden yürüdü. Yunan Parlamento Binası ve birçok bakanlık binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na girmek isteyen göstericilere polis müdahale etti.

Yunanistan karıştı! Atina'da hayat pahalılığı isyanı | Video