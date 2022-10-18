Yunanistan, kendi başına güç üretemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de gündemi değerlendirdi. Amasra'daki maden kazasıyla ilgili Kalın, "Devletin tüm imkânları seferber edildi" ifadelerini kullandı. Yunanistan tarafından adaların silahlandırılmasıyla ilgili Sözcü Kalın, "Yunanistan kendi başına bir güç üretemez. Ya AB ya ABD'ye dayanarak bunu yapar. Adalara askeri ekipman gönderilmesi anlaşmalara aykırıdır. Yunanistan'ı uyarıyoruz, bunları yaparsanız sonuçları olur" dedi.Kalın, Yunanistan ile ilgili ayrıca "Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir enerji hattı çizmeye çalıştılar. Biz ilişkilerimizi Suudi Arabistan, Mısır, İsrail hatta Ermenistan ile normalleştirmeye başlayınca ABD oradaki projeden çekildi" dedi. ANKARA