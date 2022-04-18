Yunanistan ölen armatörü konuşuyor! İki çocuğunu mirasından men edip her şeyi ikinci karısına bıraktı

Yunanistan'da bilinen bir isim olan sanat koleksiyoncusu ve armatör Nikolas Zoullas'ın kararı, ülkeyi karıştırdı. ABD ve İsviçre'de ikamet eden 84 yaşındaki Nikolas Zoullas, 2021'in aralık ayında hayatını kaybetti. Yunan armatörün 5 çocuğu vardı.
İKİNCİ EŞİNE BIRAKTI
Daily Mail'de yer alan habere göre Zoullas'ın 2018 yılında hazırladığı vasiyet görenleri şaşkınlığa uğrattı. Armatör, ilk eşinden olan Aleksis ve Sofokles kardeşlere hiçbir şey bırakmamaya karar verdi. Zoullas bunun yerine tüm birikimini ikinci eşi Susan Bates'e verdi ve diğer 3 çocuğuna destek olmasını istedi.
2017'DE BABALARINA DAVA AÇMIŞLAR
800 milyon dolarlık bir şirketin sahibi olan Aleksis ve Sofokles kardeşlerin babalarıyla aralarında sorun olduğu söylenirken, 2017'de Sofokles'in babasına dava açtığı da ifade edildi.
BİR TABLO MESELESİ
Aralarındaki krizin en büyük nedeni ise İsviçre'de bir depoda bulunan sanat eserleri. Armatörün, ünlü Fransız ressam Claude Monet'in 'Sainte Adresse' isimli tablosunu ABD'deki Ulusal Sanat Galerisi'ne satması, tablonun dedesinden kendisine hediye olduğunu iddia eden Sofokles'i epeyce kızdırmış. Ünlü armatörün bu satıştan 3.9 milyon dolar kazandığını söylendi.
Gerilim tırmanınca Aleksis de kardeşi Sofokles'e destek vererek babasının depodaki başka sanat eserleriyle kaçtığını söylemişti.