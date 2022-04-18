Yunanistan ölen armatörü konuşuyor! İki çocuğunu mirasından men edip her şeyi ikinci karısına bıraktı

Yunanistan'da bilinen bir isim olan sanat koleksiyoncusu ve armatör Nikolas Zoullas'ın kararı, ülkeyi karıştırdı. ABD ve İsviçre'de ikamet eden 84 yaşındaki Nikolas Zoullas, 2021'in aralık ayında hayatını kaybetti. Yunan armatörün 5 çocuğu vardı.

İKİNCİ EŞİNE BIRAKTI

Daily Mail'de yer alan habere göre Zoullas'ın 2018 yılında hazırladığı vasiyet görenleri şaşkınlığa uğrattı. Armatör, ilk eşinden olan Aleksis ve Sofokles kardeşlere hiçbir şey bırakmamaya karar verdi. Zoullas bunun yerine tüm birikimini ikinci eşi Susan Bates'e verdi ve diğer 3 çocuğuna destek olmasını istedi.