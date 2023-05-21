Miçotakis ilk sırada

Yunanıstan, genel seçimler için dün sandık başına gitti. 9 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede halk, 27 parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday arasında tercih yaptı. Oyunu kullanan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Yarın (bugün) ülkemiz için daha güzel bir gün doğacağından eminim" dedi. Ana muhalefet Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ise "Vatandaşlar çoğu kişinin ihtiyaçlarını hissetmeyen kibirli bir hükümeti geride bırakma imkânına sahip" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yüzde 41 oyla yarışı önde götürüyor. SYRIZA da yüzde 20 ile ikinci sırayı aldı. PASOK-KINAL İttifakı yüzde yüzde 12.4, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 6.86 ve Yunan Çözümü Partisi yüzde 4.52 ile sıralandı.