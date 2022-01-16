‘Yunanistan, sığınmacıları dövüp denizin ortasında bıraktı’

Yunanistan
'ın sığınmacılara yönelik insanlık dışı muamelesi bir kez daha gözler önüne serildi. Ege'deki sığınmacıların karşılaştıkları sorunları dile getiren sivil inisiyatif grubu "Aegean Boat Report", Yunan güvenlik güçlerinin, 25 sığınmacıyı darp ettikten sonra açık denize bıraktığını iddia etti. Gruptan yapılan açıklamaya göre, 9 Ocak'ta 25 sığınmacıyı taşıyan bir tekne Midilli
Adası'na ulaştı. Açıklamada, sığınmacıların Midilli'de olduklarına dair fotoğraf, video ve sesli mesaj gönderdikleri bilgisi verildi. Ormanlık alanda saklanan sığınmacıların kıyafetlerinin ıslak olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamaya göre, sığınmacılar geceyi yiyecek ve su olmadan geçirdi. Sığınmacılar, 10 Ocak'ta Aegean Boat Report'a polisin kendilerini bulduğunu ve denizin ortasında bir tekneye bıraktıklarına dair bir sesli mesaj daha gönderdi. Grup, daha sonra sığınmacıların Türk Sahil Güvenlik birimleri tarafından bulunduğunu kaydetti.