Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 47 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 21 Aralık tarihinde farklı saatlerde Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmen ile yüzerek karadan ulaşımın olmadığı bir noktaya çıkan 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.