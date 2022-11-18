Yunanistan yine bildiğiniz gibi: Dövdüler, işkence ettiler...

'BİZE İŞKENCE ETTİLER'

Yunanistan güvenlik güçlerinin uluslararası hukuka aykırı davranıp, Türkiye'ye geri ittiği göçmenlerden Omar Halımı, Yunan polislerinin kendisini darbetmesi sonucu sırtında derin yaralar oluştuğunu söyledi. Tek amaçlarının daha iyi yaşam için Avrupa ülkelerine gitmek olduğunu belirten Halımı, Yunan güvenlik güçlerinin değerli eşyalarını alıp Türkiye'ye zorla geri ittiklerini söyledi. Halımı, "Yunanistan'a geçtik orada Yunan askerleri ve polisleri bizi yakaladık, insan gibi bir muamele görmedik. Bizi dövdüler, telefonlarımızı ve paralarımızı aldılar. İşkence ettiler. Bunları neden yaptıklarını bilmiyorum sadece hedefimiz Avrupa'ya gitmekti. Yunanistan'da bir şey yapmayacaktık zaten, sadece orayı güzergah olarak kullanmak istedik. Annem, babam, kardeşlerim hepsi Fas'ta. Daha iyi ve yeni hayat yaşamak, daha iyi şartlarda yaşamak için Avrupa girmek istedim" diye konuştu.