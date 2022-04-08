Yunanistan’a soğuk duş! ABD’den EastMed çıkışı: Artık çok gereksiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, dün yaptığı EastMed açıklamasıyla dikkat çekti. Rus petrolüne bağımlılıktan bahseden Nuland, "Bu bölgelerdeki ülkeler Rus petrolüne ve doğal gazına oldukça bağlı. Bu durum kötü ve tedarik kaynaklarının değiştirilmesi gerek. Ayrıca yeşil enerjiye doğru da bir ilerleme olması gerekiyor" sözlerine yer verdi.

"BUNCA ZAMAN VE PARA HARCAMAYA GEREK YOK"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkanı Ersin Tatar ile görüşmelerinin ardından EastMed ile ilgili soruları yanıtlanayan Nuland, Rusya-Ukrayna savaşı değerlendirmesinde de bulunarak EastMed boru hattının çok pahalı olduğunu ve ekonomik olarak uygun olmadıını ayrıca projenin de çok uzun süreceğini söyledi. Nuland, 10 yıl ve milyarlar harcamamıza gerek yok" sözlerine yer verdi.