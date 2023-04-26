Yunanistan’da Altay depremi

Yunanbasını Türk savunmasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi Yunanistan'da yankı buldu. Yunan haber sitesi Army-Voice gelişmeyi, "Yeni Türk tankı orduya teslim edildi.Başka ne planlıyorlar?" başlığıyka duyurdu. Konu, Yunan devlet kanalında da gündeme geldi. Burada konuşan Mora Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü Antonis Klapsis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı anda ikinci nükleer santral ve bir uçak gemisi daha vaat ettiğine atıfta bulundu, "Avrupa güçleri Türk Cumhurbaşkanı ile işbirliği yapmak için koşuyor" dedi. Yunan profesör, Erdoğan'ın ilkinin en az iki katı büyüklükte başka bir uçak gemisi inşa etme hedefine ilişkin İngiltere ile iletişimde olduğuna dikkati çekti.Mora Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü Antonis Klapsis, "Avrupa güçleri Türk Cumhurbaşkanı ile işbirliği yapmak için koşuyor" dedi.