Yunanistan’da aşevi kuyrukları uzuyor

SON sürat silahlanmaya çalışan Yunanistan'da ekonomik kriz bir kez daha etkisini artırmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda sık sık ekonomik sıkıntılar nedeniyle Avrupa ülkelerinin kol kanat gerdiği Atina hükümeti yine çıkmazda. Euronews'teki habere göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından petrol fiyatlarının artmasıyla enflasyon oranının yükseldiği Yunanistan'da, ekonomik kriz yüzünden aşevlerinin önündeki kuyruklar da giderek uzuyor. Emekli aylığının enflasyon karşısında büyük ölçüde değer kaybettiği, genç işsiz oranının çığ gibi büyüdüğü Yunanistan'da parasız yemek dağıtılan aşevlerine rağbetin her zamankinden daha fazla olduğu gözlemleniyor.YUNANİSTAN'DAKİ devlet televizyonunun, arabalardan nasıl benzin çekileceğini gösteren bir video yayınlaması eleştirilere yol açtı. Bir tamirci haber sırasında otomobilin yakıt deposunu delme konusunda tavsiyede bulundu. Twitter'da bir kullanıcı yayını paylaşarak, "Beyler aklınız yerinde mi? İnsanlara benzin çalmakla ilgili ipuçları mı veriyorsunuz?" yorumunu yaptı.