Yunanistan’da dinleme skandalında peş peşe iddialar! Genelkurmay Başkanı İsrail’le ne konuştu?

"SKANDALIN ARDINDA ŞANTAJ MI VAR?"

SYRIZA Sözcüsü Popi Çapanidu ise yaptığı açıklamada "Floros, verdiği yanıtla, EYP tarafından dinlendiğini reddetmiyor. Bize söylediği tek şey, iddiaların kendisini dinleyenlerle arasındaki güven ilişkisini bozmayacağı. Umarız yakın zamanda bunun bir güven ilişkisi mi şantaj ilişkisini mi olduğunu anlarız." ifadelerine yer verdi.

Dinlemelere ilişkin iddiaları yanıtlaması için Başbakan Miçotakis'e çağrıda bulunan Çapanidu, "Floros'u ulusal güvenlik için mi dinlediniz yoksa milyonlarca avroluk silah programlarıyla ilgili kararlarında şantaj yapmak için mi?" dedi. Hükümet Sözcüsü Yanni İkonomu ise iddiaları reddederek hükümetin, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin ileri gelenlerine güveninin tam olduğunu savundu.