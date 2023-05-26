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Giriş Tarihi: 26.5.2023 16:38

Yunanistan'da geçici hükümet görevine başladı

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulamamasıyla ilgili parti liderleriyle bir araya gelmişti. Yapılan görüşmelerin ardından ülkedeki geçici hükümetin bakanları, yemin ederek göreve başladı.

AA
Yunanistan’da geçici hükümet görevine başladı

Yunanistan'da kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas huzurunda yemin ederek göreve başladı. nCumhurbaşkanlığında düzenlenen törende geçici hükümette yer alan bakanlar, görevlerine başlamadan önce yemin etti.

Yeni kabinede Yunanistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Vasilios Kaskarelis Dışişleri Bakanlığına getirilirken eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Alkiviadis Stefanis, Savunma Bakanı oldu.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis ise kabinede Vatandaşı Koruma Bakanı olarak görev yapacak. Yemin töreninin ardından Sarmas liderliğinde ilk kabine toplantısı düzenlendi.

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Yunanistan'da geçici hükümet görevine başladı
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