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Giriş Tarihi: 9.6.2022 03:43

Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası

AA
Yunanistan’da ilk maymun çiçeği vakası

Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. Yakın zamanda yurt dışına seyahat ettiği belirtilen hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesinde tespit edildi.

Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.

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Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası
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