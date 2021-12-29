Yunanistan’da korona vakaları patladı! Miçotakis’in tatiline tepki yağıyor

Yunanistan'da artan Omicron vakaları nedeniyle ülkedeki vaka sayısında rekor kırılıyor. Dün açıklanan verilerde yaklaşık yarım milyon testte 21 bin 657 yeni korona vakası olduğu tespit edildi. Bir önceki güne göre 2 kat fazla olan artış ülke genelinde büyük paniğe yol açtı.
"ÜLKENİN MAHVOLUŞUNU İZLİYORUZ"
Bu sırada Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Noel tatili için Epir'e gitmesi büyük tepkiye neden oldu. Muhalafetin de tepki gösterdiği durumda "Yunanistan'ın mahvoluşunu seyrediyoruz" denildi. Muhalafet, başbakanın Atina'da olmayışını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.
ATİNA ALARMA GEÇTİ
Atina'nın alarm durumuna geçmesi üzerine Miçotakis tatiline son verip Atina'ya döndü. Tüm geceyi toplantı halinde geçiren Miçotakis'in ülke genelinde alınacak önlemleri masaya yatırdığı ifade edildi. Bugün saat 16.00 itibarıyla alınacak yeni önlemlerin kamuya duyurulması bekleniyor.
ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA
Hükümet sözücü ise Miçotakis'in Noel tatilini sonlandırıp Atina'ya döndüğünü söyleyerek ana muhalefeti başbakana yönelik temelsiz iddialarda bulunmakla eleştirdi.