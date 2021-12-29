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Giriş Tarihi: 29.12.2021 15:36 Son Güncelleme: 29.12.2021 15:44

Yunanistan'da korona vakaları patladı! Miçotakis'in tatiline tepki yağıyor

Yunanistan’da korona vakaları patladı! Miçotakis’in tatiline tepki yağıyor

Yunanistan'da artan Omicron vakaları paniğe yol açtı. Vaka sayılarının bir günde ikiye katlanması nedeniyle acil durum ilan edilirken, Başbakan Miçotakis'in Noel tatili için Epir'e gitmesine tepkiler yağdı. Ana muhalafet, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Yunanistan'da artan Omicron vakaları nedeniyle ülkedeki vaka sayısında rekor kırılıyor. Dün açıklanan verilerde yaklaşık yarım milyon testte 21 bin 657 yeni korona vakası olduğu tespit edildi. Bir önceki güne göre 2 kat fazla olan artış ülke genelinde büyük paniğe yol açtı.

"ÜLKENİN MAHVOLUŞUNU İZLİYORUZ"

Bu sırada Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Noel tatili için Epir'e gitmesi büyük tepkiye neden oldu. Muhalafetin de tepki gösterdiği durumda "Yunanistan'ın mahvoluşunu seyrediyoruz" denildi. Muhalafet, başbakanın Atina'da olmayışını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

ATİNA ALARMA GEÇTİ

Atina'nın alarm durumuna geçmesi üzerine Miçotakis tatiline son verip Atina'ya döndü. Tüm geceyi toplantı halinde geçiren Miçotakis'in ülke genelinde alınacak önlemleri masaya yatırdığı ifade edildi. Bugün saat 16.00 itibarıyla alınacak yeni önlemlerin kamuya duyurulması bekleniyor.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Hükümet sözücü ise Miçotakis'in Noel tatilini sonlandırıp Atina'ya döndüğünü söyleyerek ana muhalefeti başbakana yönelik temelsiz iddialarda bulunmakla eleştirdi.

"ÇOK GEÇ KALDINIZ"

Ana muhalefet Syriza'nın sözcüsü ise çok sert konuşarak, "Yunanistan'ın mahvoluşunu seyrediyoruz" sözlerine yer verdi. Sözcü, hükümetin Omicron'un yayılmasını engellemek için önlem alma konusunda çok geç kaldığını ifade etti.

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Yunanistan'da korona vakaları patladı! Miçotakis'in tatiline tepki yağıyor
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