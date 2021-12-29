Yunanistan’da korona vakaları patladı! Miçotakis’in tatiline tepki yağıyor

Yunanistan'da artan Omicron vakaları nedeniyle ülkedeki vaka sayısında rekor kırılıyor. Dün açıklanan verilerde yaklaşık yarım milyon testte 21 bin 657 yeni korona vakası olduğu tespit edildi. Bir önceki güne göre 2 kat fazla olan artış ülke genelinde büyük paniğe yol açtı.

"ÜLKENİN MAHVOLUŞUNU İZLİYORUZ"

Bu sırada Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Noel tatili için Epir'e gitmesi büyük tepkiye neden oldu. Muhalafetin de tepki gösterdiği durumda "Yunanistan'ın mahvoluşunu seyrediyoruz" denildi. Muhalafet, başbakanın Atina'da olmayışını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.