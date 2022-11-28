Yunanistan’da sağlık çalışanları 4 saatlik iş bırakma eylemi yaptı

Başkent Atina'da parlamento binası önünde bir araya gelen Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) üyeleri,4 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Sağlık çalışanları, "sağlık hizmetlerinin daha çok özelleşmesine" neden olacağı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığının Parlamentoya sunduğu yeni yasa tasarısına tepki gösterdi.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları, yasa tasarısının geri çekilmesi, kamu sağlığına daha çok bütçe ayrılması, maaşların yükseltilmesi ve kadrolu personel sayısının artırılmasını talep ediyor.