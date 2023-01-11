Yunanistan’da son Kral tartışması! Vatandaşlıktan çıkarılmıştı...

Yunan basınındaki haberlere göre, eski Kral'ın ailesi, cenaze töreninin "eski devlet başkanına" uygun şekilde yapılmasını talep ediyor.

Bu fikre karşı çıkanlar ise "Kral" unvanının kendisinden 1973'teki ve 1974'teki referandumlarla alındığını ve Kral'ın Yunan vatandaşlığından da çıkarıldığını belirterek resmi tören olamayacağını savunuyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in başkanlığında bugün yetkililerle yapılacak toplantı sonrasında cenaze törenine ilişkin kararın alınması bekleniyor.

BAŞBAKAN MİÇOTAKİS'TEN TAZİYE MESAJI

Miçotakis, eski Kral'ın ailesine başsağlığı dilediği taziye mesajında, "(Eski Kral İkinci Konstantinos'un) ölümüyle 1974 referandumuyla tamamen kapanmış bir faslın son sözü yazılıyor. Artık söz tarihin. Konstantinos'u kamusal hayatı için tarih adil ve sert bir şekilde değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Yunan basınındaki haberlerde, Konstantinos'un, eski Kraliyet ailesinden başka isimlerin de defnedildiği ve bir dönem Kraliyet ailesine ait olan yazlık saray Tatoi'a defnedilmeyi arzuladığı ileri sürüldü.

YUNANİSTAN'IN SON KRALI İKİNCİ KONSTANTİNOS

Başkent Atina'nın Paleo Psihiko semtinde Haziran 1940'ta dünyaya gelen İkinci Konstantinos, 1964'ten Yunanistan'da monarşinin referandumla kaldırıldığı 1973'e kadar "Yunanistan Kralı" unvanını taşımıştı. 1974'teki ikinci referandumla Yunanistan'daki Krallık rejimi nihai olarak kaldırılmıştı.

Eski Kral, Aralık 1967'de ülkedeki Albaylar cuntasının diktatör rejimine karşı düzenlediği hareketin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt dışına çıkmıştı.

Yunan hükümeti, 1994'te eski Kral'ı Yunan vatandaşlığından da çıkarmıştı.

İtalya ve İngiltere'de yaşayan İkinci Konstantinos, son yıllarında ise Yunanistan'da yaşamayı tercih etmişti.

Kraliyet mülkünün kamulaştırılması nedeniyle tazminat talep eden eski Kral'a Yunan devleti, 2003'te 13 milyon avronun üzerinde tazminat ödemişti.