Yunanistan’da yangın can aldı: 18 kişinin cesedi bulundu...

Yunanistan'da, yangının devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 ceset bulunduğu bildirildi. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığı bölgede, Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu.

Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

'BÖLGEDEN UZAKLAŞIN' MESAJI

Bölgede dün çıkan yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim alanında tahliyeler yapılmış, bölge sakinlerinin cep telefonlarına uzaklaşmaları için uyarı mesajı gönderilmişti.

4 GÜNDÜR SÖNDÜRÜLEMİYOR

Yunanistan'da yangınlar 4'üncü gününde de devam ederken Dedeağaç'taki yangın nedeniyle kentteki üniversite hastanesi tahliye edildi. Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle 4'üncü gününde de kontrol altına alınamadı.