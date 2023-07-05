Yunanistan’daki terör yuvası boşaltıldı

Yunanistan'da yıllarca terör örgütü mensuplarını sığınağı haline gelen tartışmalı kamp sonunda boşaltıldı. Başkent Atina yakınlarında bulunan, Türkiye'nin "terör yuvası" olarak gördüğü Lavrion Kampı'nın boşaltıldığı bildirildi. Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığı'na ait başka yerleşkelere taşındığı belirtildi.Açıklamada, 1947'de inşa edilmiş kampın yapılarının kötü durumda olması ve son yıllarda işgal altında bulunduğu gerekçesiyle kapatıldığı, taşınma sırasında sorun yaşanmadığı kaydedildi. Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının ve teröristbaşı Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor. Lavrion Kampı, Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında faaliyet gösteriyordu.Lavrion Kampı'nın kapatılacağı geçtiğimiz nisan ayında açıklanmıştı. Yunan basını Lavrion Göçmen Kampı'nın kapatılacağına ilişkin haberlerinde, "6 Şubat depremlerinden sonra Yunanistan'ın Türkiye'ye yardım eli uzatmasından sonra yumuşayan Türk-Yunan ilişkilerinin bir sonucu" yorumlarına yer vermişti. Atina yönetimi 1990'lardaki Kardak krizi sonrasında da iyi adım göstergesi olarak söz konusu kamptaki 40'tan fazla PKK'lıyı sınır dışı etmişti.