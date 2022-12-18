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Giriş Tarihi: 18.12.2022 13:00

Yunanistan'dan dinleme skandalı büyüyor! Yeni bir iddia ortaya atıldı

Yunanistan'da dinleme skandalı giderek büyüyor. Gündemi aylardır meşgul eden durumda bazı bakanların Yunanistan istihbaratı tarafından dinlendiği iddia edildi.

AA
Yunanistan’dan dinleme skandalı büyüyor! Yeni bir iddia ortaya atıldı

Yunanistan gündemini aylardır meşgul eden dinleme skandalı kapsamında, Radikal Sol İttifak (SYRIZA) iktidarı döneminde de bazı bakanların Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından "dinlendiği" iddia edildi. To Vima gazetesinin haberine göre, 2015-2019 döneminde, EYP'in "dinlediği" öne sürülen 19 kişilik yeni bir liste ortaya çıktı.

BAZI İSİMLER DE YER ALIYOR

Haberde, bu listede, dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, SYRIZA'nın iktidar ortağı Bağımsız Yunanlar Partisinin Lideri ve dönemin Savunma Bakanı Yannis Kamenos ile dönemin Ekonomi ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Steryos Piçiorlas'ın da bulunduğu ileri sürüldü. Listedeki diğer isimler arasında Kamenos'un yakın bir akrabası, eski üst düzey hakimler, gazeteciler, polis ve EYP içerisinden isimlerin yer aldığı iddia edildi.

Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti. Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

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Yunanistan'dan dinleme skandalı büyüyor! Yeni bir iddia ortaya atıldı
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