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Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'dan peş peşe göçmen faciası! 30 kişi yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 26.12.2021 10:48 Son Güncelleme: 26.12.2021 10:54

Yunanistan'dan peş peşe göçmen faciası! 30 kişi yaşamını yitirdi

Yunanistan’dan peş peşe göçmen faciası! 30 kişi yaşamını yitirdi

Yunanistan'da bu hafta 3 göçmen faciasına ev sahipliği yaptı. Çarşamba günü Folegandros, perşembe gecesi Antiktiha ve Cuma gecesi de Paros adası açıklarında batan 3 gemide can pazarı yaşandı. Toplamda 30 göçmenin hayatını kaybettiği belirtilirken, düzinelerce insanın kayıp olduğu düşünülüyor.

Paros adası açıklarında batan teknede 100'ün üzerinde kişinin olduğu düşünülüyordu. Sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Paros açıklarındaki teknelerin alabora olması sonucu en az 16 kişi yaşamını yitirdi.

16 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yetkililer, geceden veri arama kurtarma operasyonuna devam ediyor. Sahil güvenlik, bölgeye hava ve deniz kuvvetlerinin konuşlandığını bildirdi. Resmi ajansların aktardığına göre bölgeden 12 erkek, 3 kadın ve 1 bebeğin cansız bedeni çıkarıldı. Gemilerin hangi koşullarda alabora olduğu ise bilinmiyor.

"SUÇ İNSAN KAÇAKÇILARININ"

Yunanistan Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis, yaşanan felaketlerden kaçaklıarın sorumulu olduğunu belirtti. Yazılı açıklama yapan bakan, "Çeteler insan hayatına kayıtsız olunca can yelekleri bile olmadan, en temel güvenlik standartını dahi önemsemeden insanları gemilere istifliyor" dedi.

PEŞ PEŞE FACİALAR

Perşembe günü Yunanistan'ın güneyindeki ıssız bir adacık açıklarında başka bir göçmen teknesi daha batmıştı. Enkandan 11 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı. 90 kişi ise kurtarılmıştı. Çarşamba günü ise 50 kadar göçmeni taşıdığı düşünel tekne Felogandros adası açıklarında batmıştı. Batan tekneden yalnızca 13 kişi kurtarılabildi.

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Yunanistan'dan peş peşe göçmen faciası! 30 kişi yaşamını yitirdi
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