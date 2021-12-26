Yunanistan’dan peş peşe göçmen faciası! 30 kişi yaşamını yitirdi

16 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yetkililer, geceden veri arama kurtarma operasyonuna devam ediyor. Sahil güvenlik, bölgeye hava ve deniz kuvvetlerinin konuşlandığını bildirdi. Resmi ajansların aktardığına göre bölgeden 12 erkek, 3 kadın ve 1 bebeğin cansız bedeni çıkarıldı. Gemilerin hangi koşullarda alabora olduğu ise bilinmiyor.